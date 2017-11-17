В Зеленограде подвели итоги XV фестиваля детского и юношеского творчества «Открытое пространство»
- Пятница, Ноябрь 17, 2017, 1:13
- Досуг
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В программе гала-концерта XV окружного фестиваля детского и юношеского творчества «Открытое пространство», который состоялся 15 ноября, приняли участие лучшие коллективы и исполнители учреждений образования и культуры округа, прошедшие отборочный тур фестиваля. В результате были определены 9 лауреатов в четырех номинациях (вокал, хореография, инструментальный жанр и молодежная уличная культура). Победители были награждены именными дипломами и кубками.
В состав жюри вошли основатель фестиваля, менеджер по культурно-массовому досугу КЦ «Зеленоград» Морозов Андрей Николаевич; заведующий клубом «Радуга» КЦ «Зеленоград» Парфёнова Наталья Петровна; член Союза журналистов РФ, член Союза писателей РФ Казюлин Дмитрий Вадимович; режиссер КЦ «Зеленоград» Коченова Мария Владимировна; балетмейстеры КЦ «Зеленоград» Галкина Екатерина Борисовна и Фонарёва Мария Юрьевна.
Итоги фестиваля
- «Инструментальный жанр»
- Артём Руснак
- Павел Пахоменко
- Руслан Искандеров
- «Вокал»
- Анастасия Садик
- София Антонова
- Ансамбль «Обертон» (ГБУ «Энергия»)
- «Хореография»
- Ансамбль эстрадного танца «Star Kids» (школа танцев «Феерия»)
- Хореографический коллектив «UNION» (КЦ «Зеленоград»)
- «Молодежная уличная культура»
- Объединение Zed Boys Crew (ГБУ «Заря»)
Напомним, фестиваль «Открытое пространство» проводится ежегодно, способствуя развитию творческого потенциала несовершеннолетних и молодежи и предоставляя возможность творческого самовыражения всем, кто желает проявить свои способности. Подготовка к нему началась в октябре с приема заявок и последующим отборочным прослушиванием 14 ноября. В ходе творческого соревнования юные исполнители в возрасте от 6 до 18 лет продемонстрировали свои таланты: на протяжении дня в театральном зале выступали танцоры и солисты, звучали русские народные песни и инструментальные мелодии.
Фотографии предоставлены КЦ «Зеленоград»
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