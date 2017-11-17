В Зеленограде подвели итоги XV фестиваля детского и юношеского творчества «Открытое пространство»

В программе гала-концерта XV окружного фестиваля детского и юношеского творчества «Открытое пространство», который состоялся 15 ноября, приняли участие лучшие коллективы и исполнители учреждений образования и культуры округа, прошедшие отборочный тур фестиваля. В результате были определены 9 лауреатов в четырех номинациях (вокал, хореография, инструментальный жанр и молодежная уличная культура). Победители были награждены именными дипломами и кубками.

В состав жюри вошли основатель фестиваля, менеджер по культурно-массовому досугу КЦ «Зеленоград» Морозов Андрей Николаевич; заведующий клубом «Радуга» КЦ «Зеленоград» Парфёнова Наталья Петровна; член Союза журналистов РФ, член Союза писателей РФ Казюлин Дмитрий Вадимович; режиссер КЦ «Зеленоград» Коченова Мария Владимировна; балетмейстеры КЦ «Зеленоград» Галкина Екатерина Борисовна и Фонарёва Мария Юрьевна.

Итоги фестиваля

«Инструментальный жанр» Артём Руснак Павел Пахоменко Руслан Искандеров

«Вокал» Анастасия Садик София Антонова Ансамбль «Обертон» (ГБУ «Энергия»)

«Хореография» Ансамбль эстрадного танца «Star Kids» (школа танцев «Феерия») Хореографический коллектив «UNION» (КЦ «Зеленоград»)

«Молодежная уличная культура» Объединение Zed Boys Crew (ГБУ «Заря»)



Напомним, фестиваль «Открытое пространство» проводится ежегодно, способствуя развитию творческого потенциала несовершеннолетних и молодежи и предоставляя возможность творческого самовыражения всем, кто желает проявить свои способности. Подготовка к нему началась в октябре с приема заявок и последующим отборочным прослушиванием 14 ноября. В ходе творческого соревнования юные исполнители в возрасте от 6 до 18 лет продемонстрировали свои таланты: на протяжении дня в театральном зале выступали танцоры и солисты, звучали русские народные песни и инструментальные мелодии.

Фотографии предоставлены КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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