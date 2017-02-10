В Зеленограде прошел фестиваль молодежного творчества
- Пятница, Февраль 10, 2017, 1:50
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4 февраля в Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи прошел ежегодный фестиваль молодежного творчества, организованный Институтом делового администрирования МГПУ и Культурным центром «Доброволец».
В этом году кроме студентов зеленоградских высших и профессиональных учебных заведений в фестивале, тема которого «Любимые фильмы, мультфильмы», приняли участие воспитанники общеобразовательных школ Зеленограда и Солнечногорского района.
Фестиваль проводился в 3 этапа: прием заявок на участие, отборочные прослушивания и заключительный концерт, на котором свои выступления представили прошедшие отборочный этап молодежные коллективы и отдельные исполнители. Открыли фестиваль участники СП «Ведогонь» школы №854.
В состав жюри вошли старший научный сотрудник Федерального института развития образования Минобрнауки России Михаил Шмонов; актриса театра и кино, художественный руководитель школы мюзикла «Westend» Антонина Березка; педагог по вокалу КЦ «Доброволец» Светлана Полетаева; заместитель директора ЗДТДиМ, почетный работник образования РФ Маргарита Сурначева и организатор и ведущая самых ярких торжеств, редактор Love Radio, ведущая авторской программы на радио Такси ФМ, режиссер площадки на канале «Карусель» и многих телевизионных передач Любовь Кебш.
Победители фестиваля:
- номинация «Вокал-дети» – школа №1150 с «Песней о друге» из кинофильма «Путь к причалу»;
- номинация «Вокал» – выпускники ГАОУ ВО МГПУ с песней «Городок»;
- номинация «Лучший танец» – школа №1739 с танцем «Ералаш».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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