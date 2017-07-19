В Зеленограде прошел «Московский пленэр»

15 июля в Зеленограде прошла первая городская акция «Московский пленэр», темой которой стало творчество русского художника Ивана Айвазовского, 200-летие со дня рождения которого, отмечается в этом году.

На территории Озеропарка в автогородке Культурный центр «Доброволец» провел бесплатные открытые уроки рисования и мастер-классы по изготовлению цветов из конфет и росписи в стиле «Гжель».

Участники пленэра под руководством художников, учеников и увлекающихся живописью на свежем воздухе создавали картины и поделки, а в завершение мероприятия получили сертификат участника акции «Пленэр» в рамках программы «КУЛЬТлето».

Также в рамках акции состоялась фотосушка «Музей под открытым небом»​, где были представлены детские работы с видами Школьного озера.

Кроме того, Культурный центр «Зеленоград» провел открытые мастер-классы по рисованию, которые под руководством профессиональных педагогов состоялись на площадке в районе нижней части каскада фонтанов в парке Победы, на открытой площадке на западном берегу Школьного озера в 10-м микрорайоне, а также на площадке возле Михайловского пруда в 15-м микрорайоне.

Фотографии КЦ «Доброволец» и КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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