В Зеленограде прошел патриотический квест «Города-герои»

7 мая в парке Победы прошел патриотический квест «Города-герои», организованный Культурным центром «Доброволец» и НИУ МИЭТ. В квесте приняли участие 9 команд, состоящие из учащихся общеобразовательных школ Зеленограда: «Амиго» и «Сокол» (школа №853), «Авиаторы» (школа №854), «Оптимисты» (школа №1150 имени Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского), «Прорыв» и «Кадеты знатоки» (школа №1194), «Виктория» (гимназия №1528), «Редбукеры» (школа №1692) и «Молния» (лицей №1557). У каждой команды было свое название, девиз и отличительный знак.

Патриотический квест проходил в 13 этапов. Каждый этап олицетворял один из городов-героев: Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь, Волгоград (бывший Сталинград), Киев, Брестская крепость, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. За прохождение каждого этапа команде начислялись баллы.

По результатам всех этапов призерами стали:

Команда «Редбукеры» (школа №1692) Команда «Виктория» (гимназия №1528) Команда «Авиаторы» (школа №854)

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

Еще по теме