В Зеленограде прошел первый танцевальный марафон среди пенсионеров

29 марта в Зеленограде впервые прошел танцевальный марафон среди пенсионеров и людей с ограниченными возможностями «Танцуй душой!», который был организован с целью стимулирование активной творческой деятельности людей пенсионного возраста через популяризацию танцевального искусства.

В марафоне приняли участие шесть команд: женщины и мужчины пенсионного возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья, посещающие учреждения социальной защиты населения Зеленограда.

Открыла мероприятие начальник УСЗН ЗелАО Ирина Супринович, которая обратилась к участникам с приветственными словами.

Марафон состоял из трех этапов. На первом этапе «Танцевальная разминка» всем команды необходимо было одновременно выполнить задания на внимание под руководством тренера-преподавателя ГБУ РЦИМФКиС Василисы Денисовой.

В «Домашнем задании» каждая команда согласно жеребьевке продемонстрировала заранее подготовленный танец. В ярких костюмах под зажигательную музыку участники исполнили танцы различных направлений: греческие, восточные, латиноамериканские, эстрадные.

На третьем этапе-флешмобе все участники исполнили один общий танец «Ламбада».

Кроме того, во время подведения итогов с художественными номерами выступили дети хореографических коллективов детской музыкальной школы №71 и коллектива «Фортуна».

По итогам выступлений жюри выбрало победителей в шести номинациях:

Все участники получили сладкие торты с надписью «Танцуй душой!», а команда-победитель была награждена переходящим кубком и сладкими призами.

Организаторы мероприятия – Управление социальной защиты населения ЗелАО города Москвы совместно с ГБУ РЦИМФКиС УСЗН ЗелАО города Москвы при поддержке «АСП-групп» магазин «Десяточка» планируют сделать марафон ежегодным.

Фотографии УСЗН ЗелАО

zelenogradnews.ru

Еще по теме