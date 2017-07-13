В Зеленограде прошел второй фестиваль «FunDay»
- Четверг, Июль 13, 2017, 23:37
- Досуг
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9 июля у Школьного озера состоялся второй ежегодный молодежный фестиваль «FunDay», в рамках которого прошли различные мастер-классы, воркшопы и интерактивные программы.
Напомним, первый фестиваль «FunDay» состоялся 26 июня прошлого года.
Организовал и провел фестиваль Культурный центр «Доброволец».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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