В зеленограде прошел второй музыкальный фестиваль «Z ФЕСТ»

3 марта в доме мотокультуры «iZBa» в Андреевке состоялся второй музыкальный фестиваль «Z-фест».

В фестивале приняли участие гранж-трио «Nothing Like Art» (Зеленоград), рок-квинтет «Разве это делать легко?» («РЭДЛ?») (Москва), группа «Louder Than Life» с вокалисткой из группы «Виктория» (Зеленоград), клубное рок-трио «Z Band» с участием музыкантов группы «Полигон» (Зеленоград).

Мероприятие прошло в традиционном формате: выступление каждой группы и финальный джем-сейшн. Провел фестиваль музыкальный эксперт Всеволод Баронин.

Напомним, первый музыкальный фестиваль «Z ФЕСТ» прошел 9 июля 2016 года.

В планах организаторов – зеленоградского байк-клуба «Z-Brothers» при поддержке Культурного центра «Доброволец» - периодическое проведение фестиваля не чаще, чем раз в полгода. Кроме того, между фестивалями планируется организовывать ежемесячные клубные дни, на которых будут собираться музыканты по стилистическому принципу: от авторской песни до традиционного хард-рока. При этом организаторы фестиваля не приветствуют музыкальные крайности, как на фланге фольклорной музыки, так и со стороны экстремальных рок-направлений.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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