В Зеленограде прошли открытые любительские турниры по различным видам игр
- Среда, Июль 26, 2017, 11:54
- Досуг
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В рамках Международного дня шахмат в Культурном центре «Зеленоград» 20 июля прошли открытые любительские турниры по различным видам игр.
В соревнованиях приняли участие более 50 человек. Гостей ждали сеансы одновременной игры в шашки и шахматы, турниры по настольному теннису и дартс, состязания по настольному футболу и аэрохоккею. Помимо этого, все желающие могли поиграть в настольные игры от российского издательства настольных игр Hobby World.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
- Открытый турнир по шахматам
- Андрей Дука
- Платон Комаровский
- Сергей Глаголев
- Открытый турнир по шашкам
- Геннадий Коновалов
- Софья Зеленская
- Платон Комаровский
- Открытый турнир по настольному теннису
- Владислав Сластников
- Екатерина Зеленская
- Алексей Власов
- Открытый турнир по дартс
- Павел Томниковский
- Андрей Дука
- Матвей Поликарпов
Всех участников наградили дипломами, а победителей – кубками Культурного центра и памятными призами.
День турниров проходил при поддержке Молодежной региональной общественной организации «Средневековый город».
Фотографии предоставлены КЦ «Зеленоград»
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