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В Зеленограде прошли открытые любительские турниры по различным видам игр

В рамках Международного дня шахмат в Культурном центре «Зеленоград» 20 июля прошли открытые любительские турниры по различным видам игр.

В соревнованиях приняли участие более 50 человек. Гостей ждали сеансы одновременной игры в шашки и шахматы, турниры по настольному теннису и дартс, состязания по настольному футболу и аэрохоккею. Помимо этого, все желающие могли поиграть в настольные игры от российского издательства настольных игр Hobby World.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

  • Открытый турнир по шахматам
    1. Андрей Дука
    2. Платон Комаровский
    3. Сергей Глаголев
  • Открытый турнир по шашкам
    1. Геннадий Коновалов
    2. Софья Зеленская
    3. Платон Комаровский
  • Открытый турнир по настольному теннису
    1. Владислав Сластников
    2. Екатерина Зеленская
    3. Алексей Власов
  • Открытый турнир по дартс
    1. Павел Томниковский
    2. Андрей Дука
    3. Матвей Поликарпов

Всех участников наградили дипломами, а победителей – кубками Культурного центра и памятными призами.

День турниров проходил при поддержке Молодежной региональной общественной организации «Средневековый город».

Фотографии предоставлены КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru


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