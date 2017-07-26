В Зеленограде прошли открытые любительские турниры по различным видам игр

В рамках Международного дня шахмат в Культурном центре «Зеленоград» 20 июля прошли открытые любительские турниры по различным видам игр.

В соревнованиях приняли участие более 50 человек. Гостей ждали сеансы одновременной игры в шашки и шахматы, турниры по настольному теннису и дартс, состязания по настольному футболу и аэрохоккею. Помимо этого, все желающие могли поиграть в настольные игры от российского издательства настольных игр Hobby World.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Открытый турнир по шахматам Андрей Дука Платон Комаровский Сергей Глаголев

Открытый турнир по шашкам Геннадий Коновалов Софья Зеленская Платон Комаровский

Открытый турнир по настольному теннису Владислав Сластников Екатерина Зеленская Алексей Власов

Открытый турнир по дартс Павел Томниковский Андрей Дука Матвей Поликарпов



Всех участников наградили дипломами, а победителей – кубками Культурного центра и памятными призами.

День турниров проходил при поддержке Молодежной региональной общественной организации «Средневековый город».

Фотографии предоставлены КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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