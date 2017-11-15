В Зеленограде состоялся концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел РФ

В Культурном центре «Зеленоград» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается ежегодно 10 ноября.

В мероприятии приняли участие руководители аппарата управления УВД Зеленограда, начальники территориальных отделов полиции Зеленограда, префект ЗелАО Анатолий Смирнов, председатель Совета ветеранов УВД Александр Стрельников, председатель Общественного совета при УВД Зеленограда Анатолий Хурумов и личный состав Управления.

Открыл мероприятие начальник УВД Зеленограда подполковник полиции Сергей Василевский, который отметил, что совершенствуя достигнутое предыдущими поколениями, личный состав зеленоградской полиции в составе московского гарнизона, с честью решает поставленные перед ним задачи по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности в Зеленограде.

Затем состоялось награждение лучших полицейских округа. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, заслуги в поддержании законности и правопорядка медалью «За отличие в охране общественного порядка» были награждены помощник начальника УВД по работе с личным составом полковник внутренней службы Алексей Платонов, начальник ОМВД России по району Крюково полковник полиции Сергей Жигульский, начальник смены дежурной части УВД подполковник полиции Павел Петров.

После завершения официальной части праздничный вечер продолжил концерт. На сцене выступили сотрудники УВД Зеленограда: лауреаты регионального фестиваля «Московские полицейские – москвичам» трио майор внутренней службы Евгений Воронин, лейтенант внутренней службы Юлия Леоненкова и младший лейтенант внутренней службы Мария Солодчук,которые исполнили «Песню о России»; майор внутренней службы Евгений Воронин с произведением «Паруса»; лейтенант внутренней службы Надежда Кирюхина и лейтенант полиции Алексей Бастриков («На территории сердца»); дуэт Юлии Леоненковой и Марии Солодчук с композицией «Арго».

Кроме того, лауреат международных конкурсов Степан Мезенцев потряс зрителей виртуозным владением скрипкой, а заслуженный артист РФ Станислав Ещенко рассмешил полицейских своим юмористическим выступлением.

Завершил концерт вокальный проект «Вива», участники которого вместе со зрителями пели любимые и знакомые всем песни.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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