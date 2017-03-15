24 марта в атриуме Культурного центра «Зеленоград» состоится вечер классической гитары.

В концерте примут участие дуэты и солисты ансамбля-студии «Классическая гитара» Культурного центра «Зеленоград» от юных начинающих гитаристов до призеров гитарных конкурсов разных уровней.

В программе вечера классика, джаз, фламенко, эстрадные обработки, авторская музыка и современные пьесы мастеров гитаристов.

«Учащиеся студии не оставят равнодушными даже самых требовательных любителей этого прекрасного инструмента и охватят диапазон от самой высокой классики до гитарной попсы, которую удастся вписать в рамки концертной программы», – рассказал музыкант, гитарист, педагог высшей категории, создатель зеленоградской группы «НТО Рецепт» Андрей Шунин.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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