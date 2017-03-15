Вечер классической гитары
- Среда, Март 15, 2017, 15:32
- Досуг
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24 марта в атриуме Культурного центра «Зеленоград» состоится вечер классической гитары.
В концерте примут участие дуэты и солисты ансамбля-студии «Классическая гитара» Культурного центра «Зеленоград» от юных начинающих гитаристов до призеров гитарных конкурсов разных уровней.
В программе вечера классика, джаз, фламенко, эстрадные обработки, авторская музыка и современные пьесы мастеров гитаристов.
«Учащиеся студии не оставят равнодушными даже самых требовательных любителей этого прекрасного инструмента и охватят диапазон от самой высокой классики до гитарной попсы, которую удастся вписать в рамки концертной программы», – рассказал музыкант, гитарист, педагог высшей категории, создатель зеленоградской группы «НТО Рецепт» Андрей Шунин.
Начало концерта в 19:00. Вход свободный.
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