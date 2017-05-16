Велоэкскурсия «Памятники Победы»
- Вторник, Май 16, 2017, 12:59
- Досуг, Фото
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6 мая в Зеленограде прошла велоэкскурсия по памятным местам воинских захоронений на территории округа, маршрут которой, по просьбам жителей, пролегал по территории «старого города».
Всего для участия в мероприятии зарегистрировались более 200 человек, первые 100 из которых получили в подарок георгиевские ленточки и памятные значки.
На торжественном открытии мероприятия, которое состоялось в автогородке у Школьного озера, присутствовали ветераны Великой Отечественной войны района Силино, труженики тыла, автор идеи и маршрута Юрий Сергеевич Захаров.
У каждого памятника экскурсовод Музея Зеленограда Светлана Шагурина провела познавательные лекции, а в парке Победы у памятника-бюста, дважды Героя Советского Союза, Маршала К. К. Рокоссовскому ветераны прочитали стихи о войне и вместе с молодым поколением возложили цветы.
В завершение велоэкскурии 10 участников, сделавших интересные посты в группе «ВКонтакте», получили призы и подарки.
В качестве организаторов мероприятия выступил Культурный центр «Доброволец» совместно с велосетью «4SPORT» и Музеем Зеленограда.
Напомним, впервые велоэкскурсия по местам воинских захоронений, организованная КЦ «Доброволец», прошла 7 мая прошлого года.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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