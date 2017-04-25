Велоэкскурсия по местам боевой славы
- Вторник, Апрель 25, 2017, 21:14
- Досуг
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7 мая пройдет велоэкскурсия по местам боевой славы «У деревни Крюково», участники которой услышат рассказ о военных событиях на Крюковской земле в ноябре-декабре 1941 года, посетят памятники Великой Отечественной войны на территории Зеленограда и узнают много примечательных фактов об исторических объектах города.
Кроме того, экскурсантов ждет театрализованная постановка «На привале» театра-студии «Контакт» с чаепитием от ГБУ «Заря».
Сбор группы назначен на 16:00 у памятника-бюста К. К. Рокоссовского в парке Победы. Вход свободный. Необходима
Маршрут экскурсии
- Центральный проспект, улица Н. И. Полагушина.
- Памятный знак об освобождении деревни Матушкино.
- Памятник «Танк Т-34»
- 40-й километр: памятник-монумент «Штыки», памятный знак «Рубеж»
- Памятные знаки «Рубеж обороны 1203 стрелкового полка и 1201 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии»
- Командно-наблюдательный пункт за кинотеатром «Электрон», театрализованная постановка «На привале» с чаепитием.
- Памятный валун 354-й стрелковой дивизии за Культурным центром «Зеленоград».
Завершится велоэкскурсия у летней веранды Культурного центра «Зеленоград».
Организатором мероприятия выступает КЦ «Зеленоград» в партнерстве с Музеем Зеленограда и ГБУ «Заря».
Напомним, 6 мая Культурный центр «Доброволец» совместно с Музеем Зеленограда проведут велоэкскурсию «Памятники Победы».
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