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Велоэкскурсия по местам боевой славы

7 мая пройдет велоэкскурсия по местам боевой славы «У деревни Крюково», участники которой услышат рассказ о военных событиях на Крюковской земле в ноябре-декабре 1941 года, посетят памятники Великой Отечественной войны на территории Зеленограда и узнают много примечательных фактов об исторических объектах города.

Кроме того, экскурсантов ждет театрализованная постановка «На привале» театра-студии «Контакт» с чаепитием от ГБУ «Заря».

Сбор группы назначен на 16:00 у памятника-бюста К. К. Рокоссовского в парке Победы. Вход свободный. Необходима регистрация.

Маршрут экскурсии

  1. Центральный проспект, улица Н. И. Полагушина.
  2. Памятный знак об освобождении деревни Матушкино.
  3. Памятник «Танк Т-34»
  4. 40-й километр: памятник-монумент «Штыки», памятный знак «Рубеж»
  5. Памятные знаки «Рубеж обороны 1203 стрелкового полка и 1201 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии»
  6. Командно-наблюдательный пункт за кинотеатром «Электрон», театрализованная постановка «На привале» с чаепитием.
  7. Памятный валун 354-й стрелковой дивизии за Культурным центром «Зеленоград».

Завершится велоэкскурсия у летней веранды Культурного центра «Зеленоград».

Организатором мероприятия выступает КЦ «Зеленоград» в партнерстве с Музеем Зеленограда и ГБУ «Заря».

Напомним, 6 мая Культурный центр «Доброволец» совместно с Музеем Зеленограда проведут велоэкскурсию «Памятники Победы».

zelenogradnews.ru


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