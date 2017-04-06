Весенний детский шахматный турнир

12 апреля в детском развивающем центре «Добрознание» (корпус 1414) состоится весенний шахматный турнир среди детей от 4 до 12 лет.

Жеребьевка будет проводиться согласно возрасту и уровню игры. Ребятам предстоит сразиться в решении тактических задач, а также непосредственно в игре на шахматной доске. Участники турнира будут награждены грамотами и призами.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в турнире можно по телефону 8 (977) 724-31-55.

Начало турнира в 18:15.

zelenogradnews.ru

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