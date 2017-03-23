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Второй тематический образ финалисток конкурса «Мисс МИЭТ’17»

Второй образ, в котором выступили участницы конкурса «Мисс МИЭТ’17», – нуар.

Стиль зародился в жанре кинематографии в 40–е годы прошлого века и характеризует состояние преступности в годы Второй мировой войны и начала холодной войны.

Нуар пересекается со стилем вамп, отличается мрачностью, загадочностью и сексуальностью.

Проект организован при поддержке КЦ «Доброволец».

Фотограф Григорий Мухортов

Фотографии предоставлены организаторами

zelenogradnews.ru


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