Второй тематический образ финалисток конкурса «Мисс МИЭТ’17»
- Четверг, Март 23, 2017, 0:35
- Досуг, Фото
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Второй образ, в котором выступили участницы конкурса «Мисс МИЭТ’17», – нуар.
Стиль зародился в жанре кинематографии в 40–е годы прошлого века и характеризует состояние преступности в годы Второй мировой войны и начала холодной войны.
Нуар пересекается со стилем вамп, отличается мрачностью, загадочностью и сексуальностью.
Ксения Никоненко (ЭУ-21) Алёна Чембулат (ЭУ-21) Вероника Бабкина (ИТС-15) Валерия Бену (ИТС-15) Мария Слабуха (П-13) Виктория Сапункова (ЭКТ-32) Татьяна Логинова (ЭКТ-21) Алина Москвина (ЭУ-45)
Проект организован при поддержке КЦ «Доброволец».
Фотограф Григорий Мухортов
Фотографии предоставлены организаторами
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