Выставка детских рисунков «Милые женщины!»
- Понедельник, Март 13, 2017, 17:33
- Досуг
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В Культурном центре «Доброволец» с 27 февраля по 10 марта прошла выставка детских рисунков «Милые женщины!», на которой были представлены работы ребят, занимающихся в кружке по изобразительной деятельности под руководством Дарьи Кольчугиной.
Юные художники с увлечением выполняли работы на заданную тематику, а в дни проведения выставки, с гордостью показывали свои работы.
Выставка получилась яркой, праздничной, доброй. Ребята проявили удивительную выдумку, фантазию и творчество.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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