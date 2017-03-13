В Культурном центре «Доброволец» с 27 февраля по 10 марта прошла выставка детских рисунков «Милые женщины!», на которой были представлены работы ребят, занимающихся в кружке по изобразительной деятельности под руководством Дарьи Кольчугиной.

Юные художники с увлечением выполняли работы на заданную тематику, а в дни проведения выставки, с гордостью показывали свои работы.

Выставка получилась яркой, праздничной, доброй. Ребята проявили удивительную выдумку, фантазию и творчество.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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