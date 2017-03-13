Главная  »  Досуг  »  Выставка детских рисунков «Милые женщины!»

Выставка детских рисунков «Милые женщины!»

В Культурном центре «Доброволец» с 27 февраля по 10 марта прошла выставка детских рисунков «Милые женщины!», на которой были представлены работы ребят, занимающихся в кружке по изобразительной деятельности под руководством Дарьи Кольчугиной.

Юные художники с увлечением выполняли работы на заданную тематику, а в дни проведения выставки, с гордостью показывали свои работы.

Выставка получилась яркой, праздничной, доброй. Ребята проявили удивительную выдумку, фантазию и творчество.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: , ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.