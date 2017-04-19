С 1 по 16 апреля в Культурном центре «Доброволец» прошла выставка детского рисунка «Краски Пасхи», организованная руководителем кружка по ИЗО Дарьей Кольчугиной.

Выставка получилась яркой, красивой, интересной. Посетители выставки были потрясены фантазией детей. Ребята сумели выразить на бумаги все, что знают и любят.

Все обычаи, традиции прекрасного праздника Пасхи были понятны по рисункам, а главное, переданы те теплые чувства и эмоции, которые с детства знакомы каждому.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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