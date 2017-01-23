Выставка и мастер-классы Икебана Икэнобо «Син Сюн – новая весна»

Со 2 по 5 февраля в атриуме Культурного центра «Зеленоград» будет открыта выставка композиций участников мастер-классов по искусству икебана. В рамках выставки пройдут тематические мастер-классы и чайная церемония.

Расписание

2 февраля, 18:00, атриум – открытие выставки Икебана Икэнобо «Син Сюн — новая весна»

4 февраля, 14:00, помещение №240 – мастер-класс по искусству тиримен. Мастер-класс проведет Галина Давиденко, профессор филиала института Икэнобо, мастер чайной церемонии Омотэ сэнкэ, художник Суми-э, мастер комоно.

4 февраля, 16:00, помещение №240 – мастер-класс по искусству оригами. Мастер-класс проведет Надежда Кузнецова, профессор филиала института Икэнобо, мастер чайной церемонии Омотэ Сэнкэ, мастер оригами.

5 февраля, 12:00, помещение №240 – мастер-класс по искусству икебана. Мастер-класс проведет Татьяна Кузьмина, профессор, президент филиала института Икэнобо в России и странах СНГ.

5 февраля, 16:00, помещение №240 – мастер-класс по искусству живописи Суми-э. Мастер-класс проведет Ирина Левашова, реставратор по кости и перламутру в музее ДПИ. В 2009 году специалиста приняли во Всеяпонское общество Суйбокуга, выдав личную печать с именем «Прекрасный пион». Ежегодно у Ирины Левашовой проходит несколько персональных выставок в разных городах России. Регулярно принимает участие в ежегодных выставках «500 лучших работ Суйбокуга» в Токио — 6-ти кратный призер данных выставок и включена в каталог «Лучшие художники 2016 года». Ирина — член Союза художников России, в 2015 году была награждена серебряной медалью «За вклад в отечественное изобразительное искусство».

5 февраля, 16:00 – чайная церемония Омото Сенке. Чайную церемонию проведет Надежда Кузнецова, профессор филиала института Икэнобо, мастер чайной церемонии Омотэ Сэнкэ, мастер оригами.

Вход на выставку свободный. Платные мастер-классы и чайная церемония будут проходить в помещении №240.

zelenogradnews.ru

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