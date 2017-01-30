Выставка картин Ольги Симоновой «Искра жизни»

1 февраля в Культурном центре «Зеленоград» открывается выставка картин Ольги Симоновой, выполненных в технике живописи маслом.

В своих работах художница отражает всю палитру жизни. Сочные, динамичные, живые – так можно охарактеризовать полотна Ольги Симоновой. Манера ее письма отличается сильной экспрессией: крупные мазки, движения в статике, ни одного скучного тона. Ольга Симонова мастерски работает с цветом, создавая на полотнах неповторимые образы. Каждая ее картина – настоящая искра жизни.

«Стараюсь в каждой своей работе создать такую световоздушную оболочку, которая бы передавала настроение момента. Не статику, а именно динамику. И подвижность момента. Большая часть моих работ сделана с натуры, поскольку пройти мимо красоты природы бывает просто невозможно. Это и цветы, и пейзажные зарисовки. Не люблю натюрмортов за их статичность и скучноватость. Обожаю вечерний свет на природе, когда выявляется и контрастность, и колоритность, и дополнительная объемность — это состояние природы, по-моему, самое трепетное», – рассказала Ольга Симонова.

Выставка будет работать до 23 февраля ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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