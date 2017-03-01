Выставка «Красочный подарок любимому городу»

В Культурном центре «Зеленоград» открылась выставка работ художниц Зеленоградского Союза художников, посвященная Международному женскому дню, весне и Зеленограду, на которой представлены живописные и графические работы, текстильный коллаж, шерстяная живопись. На картинах изображены цветы, натюрморты и лирические пейзажи.

«Зеленоград – это город весны, потому что он молодой и утопает в зелени, потому что был задуман и развивается как надежда российской прикладной науки в области электроники и микроэлектроники. И создан был весной – Постановлением Правительства от 3 марта 1958 года. А весна – это праздник прекрасной половины человечества, украшающей мир и принимающей в это время поздравления. И наш уникальный город, символ весны, также заслуживает подарка», – рассказала одна из участниц выставки Нина Силаева.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 до 16 марта. Торжественное открытие состоится 5 марта в 14:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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