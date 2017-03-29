Выставка художников Вадима Павлинова и Вадима Полякова

8 апреля в Культурном центре «Зеленоград» открывается выставка работ художников Вадима Павлинова и Вадима Полякова, на которых запечатлены дорогие сердцам художников места, мгновения, лица, состояние природы и настроение самих мастеров. Каждая картина неповторима, ни одна не похожа на другую, и в каждой из них живет своя красота.

Вадим Павлинов – педагог зеленоградской творческой студии «Палитра увлечений», участник многочисленных выставок. Окончил художественную школу №1 в Москве, Московский государственный педагогический институт имени Ленина по специальности «художник-педагог». Работы Вадима Павлинова хранятся в частных коллекциях не только в России, но и за рубежом.

Вадим Поляков – выпускник Высшего художественно-промышленного училища имени Строганова по специальности «художник-конструктор». Уже два десятилетия он представляет персональные выставки и является участником коллективных выставок художников Зеленограда. Вадим Поляков создает образы, пронизанные светом любви и гармонии, в непостижимой стихии воды и красок. Акварель стала частью жизни мастера и именно в ней он воплощает изменчивость каждого мгновения окружающего пространства. В то же время, погрузившись в мир уникальной капризной техники, последние несколько лет художник все чаще пишет пейзажи на холсте.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 до 24 апреля. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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