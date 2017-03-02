С 4 по 7 марта в Культурном центре «Зеленоград» пройдет выставка-ярмарка «Самоцветы мира», на которой мастера представят посетителям свои работы: сувениры, инкрустированные натуральными камнями, талисманы, драгоценные шкатулки, подсвечники, художественно оформленные часы, картины из камня, минералы для коллекций и ювелирные украшения – от колец и браслетов до серег и подвесок.

Любители необычных украшений смогут не только полюбоваться на искусную работу российских ювелиров, но и приобрести что-то из понравившихся предметов.

Выставка-ярмарка будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00. Стоимость билета 50 рублей.

zelenogradnews.ru

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