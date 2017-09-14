Выставка живописи «Город Зеленоград. Навстречу юбилею» в МИЭТе

До 30 декабря на втором этаже первого корпуса МИЭТа будет открыта выставка живописи «Город Зеленоград. Навстречу юбилею», приуроченная к юбилею округа: 3 марта 2018 года Зеленограду исполнится 60 лет.

На выставке представлены виды Зеленограда и его окрестностей. На полотнах художников запечатлен город в разные периоды: это и время строительства – 1960-1970 годы, и 2000-е, совсем недавно ставшие прошлым.

Выставка проходит в рамках сотрудничества Музея Зеленограда и Московского института электронной техники.

Музей Зеленограда – единственный в Москве государственный музей краеведческого профиля, отражающий историю отдельного, самого молодого и необычного округа столицы. В коллекции музея – более 400 живописных полотен и листов графики. Основу собрания составляют художники Зеленограда. Часть музейной художественной коллекции представлена на нашей выставке.

zelenogradnews.ru

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