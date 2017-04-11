Выставка «Жизнь, опалённая войной» в КЦ «Зеленоград»

В Культурном центре «Зеленоград» открывается выставка живописи и графики художников России и Беларуси, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На экспозиции будут демонстрироваться произведения русских и белорусских художников, на которых представлены образы воинов-освободителей и простых тружеников тыла. На более чем 100 работах, выполненных в различной технике, зрители смогут увидеть, как жили люди во время и после войны: лица людей, их вещи, жизнь, общую готовность к испытаниям, общую веру в победу.

Значительная часть представленных на выставке работ создана в 50-70-е годы прошлого века. Среди авторов – художники, чье творчество отмечено высокими званиями заслуженных и народных художников России и Белоруссии.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 с 27 апреля по 22 мая. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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