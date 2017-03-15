Юбилейная выставка Виктора Маркина

18 марта в фойе Культурного центра «Зеленоград» откроется выставка работы известного зеленоградского художника Виктора Маркина.

На полотнах запечатлены окрестности Крюково, Дедёшино и других ближайших деревень и старинных усадеб, архитектурные ансамбли Подмосковья и Владимирщины, храмы, лирические пейзажи средней полосы России.

В работах художника присутствует и образ человека: рыбаки у пруда, старик со старушкой у покосившегося домика, прихожанка у храма – как намек, что это все живое, что вокруг пульсирует жизнь.

Виктор Маркин – пейзажист, член Международной федерации художников ЮНЕСКО, профессионально-творческого Союза художников России и молодежного объединения Союза художников СССР, участник многочисленных выставок в Москве, России и за рубежом. Работы мастера находятся в музеях Зеленограда, Нягани, в частных коллекциях в России, Франции, США, Германии, Югославии, Польше.

Виктор Маркин родился в 1947 году во Владимире. В 1966 году поступил в Московское художественное училище «Памяти революции 1905 года», в 1971 году — в Московское Высшее Художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). С 1980 по 1992 годы работал ведущим художником Художественно-оформительского комбината «Союзпродоформление». Последние 30 лет живет в Зеленограде, в настоящее время работает в детской художественной школе №9 и на факультете дизайна в МГИЭТе.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 до 6 апреля. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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