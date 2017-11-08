Юбилейная выставка живописи и графики Виктора Дубовикова

4 ноября в Культурном центре «Зеленоград» открылась юбилейная выставка живописи и графики зеленоградского художника, председателя объединения «Союз художников Зеленограда» Виктора Дубовикова.

Виктора Дубовикова с полным основанием можно назвать художником реалистической живописи. Свое творчество он посвятил такому сложному жанру как пейзаж и остается верен ему по сей день. Однако преданность автора окружающему его миру – это не рабское копирование действительности. Он воплощает в своих полотнах русскую природу в соответствии с собственными ощущениями от увиденной красоты. На чем-то живописец заостряет свое внимание, акцентирует понравившиеся ему детали, даже преувеличивает. А что-то уводит в тень или просто игнорирует.

Живописец является мастером этюда, исполненного на натуре. Он выработал отточенную технику письма, которая абсолютно точно соответствует выбранной теме и небольшой плоскости холста. Его этюды являются вполне самостоятельной формой искусства и очень часто просто не нуждаются в корректировке или превращении их в большие полотна. У Виктора Дубовикова, который ощущает себя сотворцом, изображение на холсте всегда одухотворено, эмоционально и полно жизни. Художник не списывает натуру, а создает образ, выбирая цвет, созвучный состоянию природы и собственному настроению. Многие его работы наполнены звуками и запахами – это будто звучащая живопись.

Избрав своим главным учителем природу, он умеет погрузиться в жизнь расцветающей земли, знойного полдня или блестящего, как зеркало, озера. Энергично кладя мазки на холст, автор будто сливается с природой и становится частью бесконечно любимой им России, которую считает самым лучшим местом на Земле. В живописи Дубовикова Россия – это и рябина, протянувшая свои ветки прямо в окно квартиры художника, посаженная им сорок лет назад; и скрипящий под ногами искрящийся снег; и ежик, высунувший свой любопытный нос из густой травы на поляне и с удивлением рассматривающий стоящий на мольберте этюд; и текущая вдаль вода, постепенно покрывающаяся льдом и многое-многое другое, что навсегда остается в памяти художника. К сожалению, редко обращается художник к жанру портрета, хотя некоторые считают, что именно в этом жанре его настоящее призвание. Он пишет портреты, в основном, только близких ему людей: родителей, брата, жены, детей и внуков. Редко обращается Виктор Дубовиков и к жанру натюрморта. В немногочисленных этюдах полевых цветов ему удалось без каких-либо цветовых эффектов, мягкими приглушенными красками передать скромную красоту цветов средней полосы России, их внутреннюю гармонию.

Авторский актив художника насчитывает более тысячи работ: живопись, графика, монументальное и декоративно-прикладное искусство. При этом в душе художника никогда не было дисгармонии: музыка, изобразительное искусство, литература и электроника присутствовали в его жизни в полном единении и согласии.

«По моему мнению, главная задача искусства – это постижение путем Любви с помощью линий, форм, цвета и пластики красоты, глубины и сложности Божьего Мира или, другими словами, постижение Божественной гармонии, – говорит Виктор Дубовиков. – Есть и другие, более конкретные, «приземленные» задачи искусства: учить добру, любви к Земле и своей стране, бороться со злом и украшать жизнь людей. Конечно, когда художник работает, он чаще всего ни о какой задаче не думает, а просто стремится делать свое дело как можно лучше».

В 1952 году Виктор Дубовиков, окончив восьмой класс средней школы в рабочем поселке под Куйбышевом (ныне Самара), приехал в Москву и, сдав вступительные экзамены, поступил в четвертый класс Московской средней художественной школы при институте имени Сурикова (МСХШ), которую и окончил в 1956 году. МСХШ стала для него Alma mater, и годы, проведенные там, по существу, сформировали его как личность и как художника.

С 1966 года Дубовиков с семьей живет в Зеленограде. Здесь он много лет работал на предприятиях электронной промышленности, одновременно занимаясь живописью. Художник всем сердцем полюбил этот юный, выросший в подмосковном лесу город, где уютно и комфортно жить всем: молодым, старикам, детям.

В 1987 году художники, приехавшие жить в Зеленоград, организовали объединение «Клуб художников Зеленограда», переименованное в 2010 году в «Союз художников Зеленограда», председателем которого стал Дубовиков и остается им и по сей день. Ежегодные коллективные и персональные выставки членов клуба становились настоящими городскими праздниками.

Художник всегда был и остается свободным: никто и ничто не могло его заставить писать то, что нелюбимо, даже если это сулило большие деньги. И эта личная свобода красной нитью прошла через все творчество мастера и определила жизненные приоритеты. Виктор Дубовиков в полной мере реализовал свой творческий потенциал, стал яркой индивидуальностью и прекрасным мастером пейзажа.

Выставка будет работать до 23 ноября. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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