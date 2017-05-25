Юные балерины студии «Грация» выступили с отчетным концертом

Очередной учебный год в творческих студиях Москвы завершается отчетными концертами. Один из таких концертов состоялся 20 мая в Культурном центре «Зеленоград». На нем своими успехами поделились юные танцовщицы балетной студии «Грация», несущей с прошлого года почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

На отчетном концерте выступили девочки всех четырех групп студии – подготовительной, младшей, средней и старшей.

В программе концерта были классические произведения на музыку русских композиторов, таких как П. Чайковский, Ц. Пуни, А. Рубинштейн, А. Хачатурян Р. Щедрин, А. Скрябин, А. Лядов, зарубежных классиков – А. Адана, Л. Минкуса, Ж. Бизе.

Концерт был богат на премьеры – всего их было 14, многие номера являются лауреатами завершившегося недавно фестиваля «Слияние культур» (Казань).

После антракта во второй половине концерта юные балерины представили современные номера на музыку П. Мориа, Р. Дриго, а в финале показали эффектный номер с фонариками, поставленный на музыку К. Дженкинса – «Мерцание звезд».

В завершение концерта на сцену вышли и приветствовали зрителей ученицы всех групп студии.

zelenogradnews.ru

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