Зеленоградцев приглашают отметить День пчеловода

17 мая для жителей Зеленограда пройдет экскурсионная программа на пасеке «День пчеловода», где участники познакомятся с историей места и примечательными природными объектами: Чудиновым прудом и старым сосняком-черничником.

Кроме того, экскурсанты осмотрят территорию пасеки, узнают о первых пчеловодах Зеленограда и познакомятся с интересными фактами о пчелах.

Встреча участников назначена на 16:00 у кафе «Лесное» (корпус 1109).

Мероприятия организовано Культурным центром «Доброволец» и зеленоградской дирекцией «Мосприроды».

zelenogradnews.ru