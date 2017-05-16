Зеленоградцев приглашают отметить День пчеловода
- Вторник, Май 16, 2017, 13:11
- Досуг
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17 мая для жителей Зеленограда пройдет экскурсионная программа на пасеке «День пчеловода», где участники познакомятся с историей места и примечательными природными объектами: Чудиновым прудом и старым сосняком-черничником.
Кроме того, экскурсанты осмотрят территорию пасеки, узнают о первых пчеловодах Зеленограда и познакомятся с интересными фактами о пчелах.
Встреча участников назначена на 16:00 у кафе «Лесное» (корпус 1109).
Мероприятия организовано Культурным центром «Доброволец» и зеленоградской дирекцией «Мосприроды».
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