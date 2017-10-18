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Зеленоградцев приглашают отметить День животных

24 октября в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) пройдет эколого-познавательное интерактивное мероприятие, посвященное Дню животных. Гости познакомятся с примечательными животными и узнаеют об удивительных фактах из жизни животных, расширят свои знания о животных нашей планеты, а также смогут принять участие в интерактивной подвижной игре «Прыгаем вместе как…» и в мастер-классе по изготовлению животного из бумаги.

Начало мероприятия, организованного совместно с ГПБУ «Мосприрода», в 17:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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