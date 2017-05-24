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Зеленоградские полицейские приняли участие во Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей»

Сотрудники полиции Зеленограда приняли участие в XXVI Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей», которая завершилась 20 мая большим гала-концертом артистов Российской эстрады и лауреатов.

В течение недели в Санкт-Петербурге проходили конкурсные мероприятия. Сотрудники органов внутренних дел, учебных заведений МВД России, военнослужащие внутренних войск МВД России и члены их семей выступили со своими композициями перед жюри. В конкурсе приняли участие около 300 человек из 76 регионов России. В состав профессионального жюри вошли представители МВД России, ГУ МВД России и деятели искусств под председательством начальника ФКУ «Центральный клуб МВД России» полковника внутренней службы Игоря Арефьева.

Третье место в номинации «Вокальный дуэт» занял дуэт «Рубеж» УВД Зеленограда в составе майора внутренней службы Евгения Воронина и старшего лейтенанта внутренней службы Егора Кривоносова. На конкурсе полицейские исполнили «Ромашковые поля» (музыка В. Усланов, слова Е. Авдеева) и «Облаком по небу» (слова и музыка В. Ворона).

Напомним, благотворительная акция «Милосердие белых ночей», посвящена памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, погибших при исполнении служебного и воинского долга, впервые прошла в 1991 году и, получив большой общественный резонанс, стала традиционной.

zelenogradnews.ru


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