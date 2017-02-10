Зеленоградские роллеры отметят Масленицу 26 февраля

26 февраля на хоккейной коробке у корпуса 1131 роллеры Зеленограда отметят Масленицу. Гостей ждет зажигательная музыка, прыжки через перекладину, игры и конкурсы на коньках.

Мероприятие начнется в 14:00.

Организаторами праздника выступают Культурный центр «Доброволец» и клуб зеленоградских роллеров «Rollertown».

zelenogradnews.ru

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