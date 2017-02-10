Зеленоградские роллеры отметят Масленицу 26 февраля
- Пятница, Февраль 10, 2017, 3:09
- Досуг
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26 февраля на хоккейной коробке у корпуса 1131 роллеры Зеленограда отметят Масленицу. Гостей ждет зажигательная музыка, прыжки через перекладину, игры и конкурсы на коньках.
Мероприятие начнется в 14:00.
Организаторами праздника выступают Культурный центр «Доброволец» и клуб зеленоградских роллеров «Rollertown».
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