Зеленоградский фестиваль «Эко-суббота» пройдет 22 апреля

22 апреля в Зеленограде уже в третий раз пройдет тематический праздник, в рамках которого состоятся экологические акции, конкурсы, квесты, презентации проектов, ярмарки, мастерские и другие активности, направленные на защиту и популяризации защиты окружающей среды.

Так, перед Культурным центром «Зеленоград» будет развернута кампания по «умному» сбору мусора, пройдут акции «Экосумка вместо пакета» и «Добрая книга», экоквест «Правила экожизни» и конкурс #будусортировать, участники которого получат призы и подарки. Любителей активного отдыха ждут экостарты, фитнес для детей и родителей, тренировки по скандинавской ходьбе.

На летней веранде Культурного центра состоится презентация проекта «Экодвор», который направлен на объединение людей для внедрения раздельного сбора отходов и совместного улучшения дворов, и проекта ECO-Z, главная цель которого заключается в переводе школы на раздельный сбор отходов с последующим вывозом на заводы по переработке вторичного сырья.

В течение всего дня на различных площадках будут работать творческие мастерские, где взрослые и дети смогут принять участие в серии мастер-классов по созданию бижутерии из пластика, закладок, лоскутных кукол, росписи экосумок, оригами.

Также все желающие смогут купить авторскую бересту, авоськи, натуральную косметику, многоразовые подгузники, натуральные сладости, посуду и кухонные принадлежности на бесплатной ярмарке ненужных вещей и ярмарке-продаже мастеров в зоне фримаркета.

В пункте приема раздельного сбора мусора зеленоградцы смогут бесплатно сдать на переработку макулатуру, стекло, металл, пластик, тетрапаки и батарейки.

Кроме того, на фестиваль привезут собак и кошек из приюта для животных «Ника», среди которых можно будет выбрать себе любимца и забрать его в новую счастливую жизнь. Все животные здоровы, привиты и стерилизованы. Также будет открыт сбор подарков приюту.

Завершится фестиваль награждением победителей конкурсов и концертной программой с участием этно-клуба «Дикое поле».

В качестве партнеров мероприятия выступают общероссийский проект «Экодвор», ресурсный центр НКО ЗелАО, АНО «Клуб юных натуралистов города Зеленограда», ТКО Зеленограда «МСК-НТ» и ГПБУ г. Москвы «Мосприрода».

Начало фестиваля в 14:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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