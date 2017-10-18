Александр Раков: «Судьба навсегда связала меня с профессией участкового…»

7 октября стартовал второй этап голосования Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2017», участником которого стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы капитан полиции Александр Раков.

Сразу после службы в армии, в далеком январе 2006 года, Александр Раков пришел на службу в милицию. Тогда он устроился инспектором в отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции. «После 5 лет службы мне захотелось чего-то нового, изменить специфику работу, напрямую решать проблемы граждан, – поделился своими эмоциями Александр Раков, - и я написал рапорт, чтобы перейти на службу участковых. Меня приняли на новое место работы в ОВД «Панфиловский».

Работу участкового, по словам Александра Ракова, можно описать двумя словами: интересная и очень сложная. Нужно быть разносторонним, общительным человеком, иметь крепкое здоровье, выдержку, потому что участковому приходится общаться с гражданами на различные темы, касающиеся всех сфер жизни. Люди обращаются к этому полицейскому с массой вопросов, которые они не могут решить в других структурах, на которые участковый должен ответить и непременно разрешить все трудности. «Люди приходят разные, под каждого нужно подстроиться, – продолжил Александр Раков, - с одним нужно общаться по закону, с другим – по-дружески, с пожилыми людьми своя специфика общения, с молодежью своя. В совокупности все это интересно: знакомишься с массой людей. Но в то же время, все это тяжеловато, потому что большую часть времени участковый уполномоченный проводит на службе».

Несмотря на высокую занятость, в 2010 году Александр Раков поступил в Московский университет имени Кикотя. Причем до этого он не прошел. Ему не хватило баллов. Но подготовившись основательно, Александр все-таки стал студентом этого университета и успешно закончил его. В свободное время капитан полиции увлекается спортом: легкая атлетика, подтягивание, постоянно принимает участие в спортивных мероприятиях в Зеленограде и Москве. Совсем недавно, 7 октября, принял участие в юбилейном спортивном празднике столичной полиции, посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел: бежал на одном из этапов комбинированной эстафеты.

Свободное время, которого очень и очень немного, любит проводить со своей семьей: кататься с восьмилетней дочкой на велосипеде, просто гулять с женой и детьми по улицам Зеленограда. «Мне кажется, судьба связала меня с этой службой навсегда, – отметил Александр Раков, - в 2015 году жена родила мне сына Николая в день участковых уполномоченных полиции, 17 ноября. Вот такой неожиданный подарок был у меня к этому празднику».

Александр Раков, на сегодняшний день, за 2017 год раскрыл 17 преступлений и занимает 1 место по своему отделу. Большая часть преступлений, раскрытых в этом году, связана с нарушением миграционного законодательства.

По мнению Александра Ракова, чтобы быть хорошим участковым, в первую очередь, сотруднику необходимо терпение, усидчивость и мужественность. Нельзя впадать в панику, ведь ничего нерешаемого нет. «Нужно понимать, что за первые два-три года работы у молодых участковых нарабатывается опыт, не все может получаться, – резюмировал Александр Раков, - я могу с уверенностью сказать, что на 6-7 году моей службы в должности участкового уполномоченного полиции, я стал опытным сотрудником. Мне сейчас все понятно, я знаю все, с чем сталкиваюсь. В то же время мне интересно работать. Больше я себя никем не вижу. Только участковым».

Александр Раков является претендентом на победу Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2017». Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам голосования. Любой желающий может отдать свой голос за Александра Ракова с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Для голосования необходимо зайти на официальный сайт ГУ МВД России по г. Москве в рубрику «Народный участковый – 2017» и выбрать соответствующего претендента. Второй этап голосования продлится до 16 октября включительно, по результатам которого будет определен победитель на региональном уровне.

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО

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