Елена Белоусенко: «Медицинскую помощь можно получить в любом лечебном учреждении, работающим в системе ОМС»

Генеральный директор ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС) Елена Белоусенко рассказала о том, что положено бесплатно по полису обязательного медицинского страхования и куда обращаться, если необходимую услугу не предоставляют.

- В каких учреждениях нам обязаны оказать медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования?

- Медицинскую помощь можно получить в любом лечебном учреждении, работающим в системе ОМС.

То есть даже если вы находитесь не в домашнем регионе, вы можете обратиться за медицинской помощью. Перечень медицинских услуг, которые оказываются по полису ОМС, очень широк. В него включается даже лечение сложных заболеваний, а также проведение дорогостоящих высокотехнологичных исследований. Например, по полису ОМС вы можете бесплатно сделать МРТ, воспользоваться услугами стоматологии, лечить онкологию и даже воспользоваться услугами ЭКО. А раз в три года можно пройти полную диспансеризацию.

- Но все ли граждане России знают о том, что они могут получать эти обследования бесплатно? Что делать, если медицинская услуга не оказана или оказана не должным образом, если требуют оплатить медицинскую услугу?

Мы отмечаем, что общий уровень социальной грамотности россиян растет. Хорошо, что люди стали разбираться в своих правах, знают, куда обращаться в случае, если медицинская организация просит заплатить деньги за бесплатные медицинские услуги или каким образом обратиться в свою страховую медицинскую организацию для подачи обращений или жалобы. Так, например, за последние два года количество жалоб и обращений в нашей компании увеличилось в 2.5 раза.

Тем не менее, хотелось бы ещё раз предостеречь. В случае, если медицинское учреждение просит заплатить деньги за бесплатные медицинские услуги или отказывает в предоставлении услуг, а также если качество предоставленных услуг вас не устраивает, обращайтесь в единый контактный центр вашей страховой компании. Наш телефон указан в памятке застрахованного, которую мы выдаем при оформлении полиса ОМС, а также на сайте компании. После получения обращений или жалоб мы незамедлительно начинаем обрабатывать их для того, чтобы вся необходимая помощь была оказана нашим застрахованным.

- В какой страховой медицинской организации оформлять полис ОМС. Есть ли разница?

- Каждый клиент, независимо от того, в какой страховой компании был оформлен полис ОМС, получает гарантированный программой обязательного медицинского страхования набор услуг. Но, безусловно, разница есть, в какой компании клиент этот полис получает. Так как качество предоставляемых услуг, а также защита прав застрахованных зависит от того, каким образом компания работает на этом рынке.

При выборе страховой медицинской организации следует обращать внимание на наличие большого количества пунктов выдачи полисов, круглосуточного федерального контактного центра, который принимает и обрабатывает обращения граждан, работает с их жалобами.

В случае, если клиент не доволен услугами страховой компании, её можно поменять. Воспользоваться этим правом может каждый гражданин один раз в год. Подать заявление на замену страховой компании нужно до 1 ноября.

- Переименование «РОСНО-МС» в «ВТБ Медицинское страхование». Чего ждать застрахованным?

- Переименование было необходимо в связи с предстоящим объединением Медицинских страховых компаний, входящих в страховую группу ВТБ. Мы планируем завершить процесс в конце этого года. Объединенная компания получит название «ВТБ Медицинское страхование» и станет крупнейшей в России по количеству застрахованных: мы будем обслуживать более 24 миллионов клиентов. Однако сам процесс объединения никак не скажется на качестве обслуживания клиентов и не принесет им никаких дополнительных трудностей. Ранее выданные полисы продолжат действовать, менять их не нужно.

zelenogradnews.ru

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