Владимир Григорьев: «Наши спортсмены, добиваясь одной победы, тут же приступают к достижению новых вершин»

В 2017 году пожарно-прикладному спорту исполняется 80 лет. Сравнительно молодой вид спорта берет свое начало в 1937 году, когда состоялись первые состязания пожарной охраны НКВД СССР. В Москве развитием этой дисциплины занимается Региональная общественная организация «Спортивная федерация пожарных и спасателей», деятельность которой направлена на развитие и популяризацию пожарно-прикладного спорта в городе Москве.

О том, как развивался пожарно-прикладной спорт в Москве, а также чего достигла Федерация к 2017 году, рассказал исполнительный директор Спортивной федерации пожарных и спасателей Владимир Григорьев.

- Владимир Александрович, для начала расскажите об истории создания пожарно-прикладного спорта?

- Пожарно-прикладной спорт берет свое начало 80 лет назад – со дня проведения в сентябре 1937 года первых соревнований на первенство ГУПО НКВД в г. Москве. Тогда в программу были включены подъем по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни, установка выдвижной трехколенной лестницы и подъем по ней на третий этаж учебной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета шесть по 100 метров с тушением горящей жидкости, а также боевое развертывание. Также, в первоначальную программу были включены и гимнастика, и легкая атлетика, и стрельба. Снаряжение и обмундирование спортсменов также отличались от современных: спортсменам того времени запрещалось использовать облегченное оборудование и снаряжение. Так, например, штурмовая лестница весила не менее 10 килограммов, трехколенная выдвижная лестница была деревянной весом 64 килограмма, а вес рукавов начинался от 5 килограммов. Участники соревнований на старт выходили в стандартной боевой одежде, кирзовых сапогах, надевали спасательный пояс с прикрепленным на него топором, карабином и рукавицами. Стоит отметить, что обязательным элементом боевой одежды была каска военного образца.

Основоположниками создания и развития пожарно-прикладного спорта в стране стали работники оперативного отдела ГУПО НКВД, Центрального и местных советов общества «Динамо».

Первые официальные правила пожарно-прикладного спорта были разработаны в 1945 году. Значительной вехой в развитии дисциплины стало создание в 1964 году Федерации пожарно-прикладного спорта СССР. В этом же году было принято решение о включении Комитетом по физической культуре и спорту при Совете министров СССР дисциплины в Единую всесоюзную спортивную классификацию. С этого момента спортсменам-прикладникам начали присваивать почетное звание «Мастер спорта СССР».

Первый чемпионат СССР по пожарно-прикладному спорту состоялся в 1965 году в Ленинграде, а уже спустя год он стал регулярным при проведении ежегодных чемпионатов спортивных обществ и ведомств.

1968 год считается годом выхода советских спортсменов-пожарных на международную арену. В этом году в Ленинграде состоялись международные соревнования пожарных. В них приняли участие сборные команды Болгарии, Германии, Чехословакии и Советского Союза. На первых четырех крупных турнирах (1968 год – Ленинград, 1969 год – Бухарест, 1970 – Варшава,1971 год – Будапешт) советские пожарные одержали четыре убедительные победы, заняв первые общекомандные места. Это было только началом большого триумфального шествия наших сильнейших спортсменов по спортивным аренам Европы.

В 80-е годы пожарно-прикладной спорт поднимается на более высокую ступень развития, вводится облегченная спортивная форма, разрешается шипованная обувь, совершенствуется техника выполнения упражнений, спортивные сооружения приобретают более современный вид и оснащенность. Наряду со взрослыми спортсменами в командах начинают выступать юноши трех возрастных групп.

Сегодня пожарно-прикладной спорт включает в себя следующие дисциплины: преодоление 100-метровойполосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета четыре по 100 метров, боевое развертывание, установка и подъем по выдвижной трехколенной лестнице и двоеборье.

В 2001 году была создана Международная спортивная федерации пожарных и спасателей, президентом которой был избран Министр МЧС России С. К. Шойгу.

- С чего начался пожарно-прикладной спорт в Москве и как он продолжал с годами развиваться?

- Впервые в Москве сборная команда была сформирована на базе Академии ГПС МЧС России (ВИПТШ, МИПБ), дебютировав на соревнованиях в 1970 году. К сожалению, первый командный результат был неутешительным. Даже несмотря на то, что в состав сборной вошли сильные спортсмены – мастера спорта. С осени 1970 года на работу в ВИПТШ был приглашен заслуженный тренер РСФСР Тимошенко Станислав. С его приходом началась целенаправленная круглогодичная подготовка команды. Уже в 1972 году сборная команда Москвы становится бронзовым призером чемпионата МВД СССР. В 1971 году в Единой Всесоюзной Спортивной Классификации появились нормативные требования к спортсменам, претендующим на звание «Мастера спорта международного класса». С 1973 года Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров (CTIF) принял решение о регулярном (один раз в четыре года) проведении международных соревнований на Кубок КТИФ (CTIF), которые, по сути, являлись неофициальным чемпионатом Европы. С самого первого турнира спортсмены Москвы были приглашены в состав сборной команды СССР и являлись неизменными победителями и призерами международных соревнований. В период с 1972 по 1985 год команда занимает лидирующие позиции в пожарно-прикладном спорте, как среди учебных заведений, так и в системе МВД СССР.

К сожалению, около 10 лет в пожарно-прикладном спорте столицы наблюдалось затишье. С 1995 года в команде начинается новый подъем, ведется работа по развитию юношеского спорта, открывается детская секция пожарно-прикладного спорта для мальчиков 12-16 лет. В этом же году команда Москвы выступает на Всероссийских зональных соревнованиях в Кирове и занимает первое место с правом выхода в сильнейшую группу «А».

В 2001 году курсант академии ГПС г. Москвы Алексей Калинин занимает первое место на международных соревнованиях Кубок КТИФ (CTIF), выполняя норматив мастера спорта международного класса, а в 2002 году уже выпускник и воспитанник юношеской школы пожарно-прикладного спорта Алексей Калинин становится первым чемпионом мира и первым заслуженным мастером спорта в истории пожарно-прикладного спорта России. До 2015 года сборная команда, выступая на Всероссийских соревнованиях, занимала места в первой двадцатке из 83 регионов России.

- Владимир Александрович, расскажите, пожалуйста, чем живет Федерация сегодня и какие, на ваш взгляд, достижения минувшего года требуют особого внимания?

- Жизнь Федерации наполнена разнообразными событиями. Наши спортсмены постоянно принимают участие в различных мероприятиях: сборах, соревнованиях. Добиваясь одной победы, они тут же приступают к достижению новых вершин, совершенствуясь в настоящих схватках с сильными соперниками. С самого начала 2016 года наши спортсмены приступили к усердной работе, нацелившись добиться новых вершин. И им это удалось. 28 января 2016 года взрослая сборная приняла участие в Кубке Московской области по ППС в Павловском Посаде, заняв среди 30 команд второе общекомандное место.

Знаковым событием в жизни Федерации стали Кубок и первенство Москвы по пожарно-прикладному спорту, посвященные памяти героя России Е. Н. Чернышева, которые проходили в столице с 28 по 31 марта 2016 года. В соревнованиях принимали участие более 230 спортсменов из всех округов Москвы, подразделений противопожарной службы Департамента ГОЧС и ПБ, а также Технического пожарно-спасательного колледжа имени В. М. Максимчука. В ходе проведения соревнований 6 человек показали результаты мастера спорта России по пожарно-прикладному спорту, спортивные разряды выполнили 24 человека, а среди юношей – 33 человека.

Следующей нашей победой стало третье место юношеской сборной в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в Калуге. 22 апреля 2016 года 27 ребят принимали участие в состязаниях, двое из которых стали призерами в личном зачете: Звягинцев Егор и Папина Анна.

Спустя месяц, 23-24 мая, в Московской области проходили Международные соревнования «Золотая штурмовка», где команда в составе 10 мужчин и 10 женщин заняла почетное 4-е место среди 13 команд. А в боевом развертывании мы встали на победный пьедестал, заняв третье место.

Важным спортивным событием стали Всероссийские соревнования среди образовательных учреждений МЧС России и Чемпионат г. Москвы по пожарно-прикладному спорту. Впервые они были проведены одновременно, с 6 по 10 июня 2016 года. Федерация взяла на себя ответственность за подготовку учебной башни и спортивных снарядов на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках. Совместными усилиями сборной, Главного управления МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧС и ПБ были восстановлены спортивные снаряды. В последствии руководство МЧС России отметило, что соревнования прошли на высоком организационном уровне.

Одно из наших наиболее значимых достижений этого года стало то, что впервые за несколько лет развития пожарно-прикладного спорта в Москве сборная команда столицы вышла в финальную часть чемпионата России по пожарно-прикладному спорту, который проходил в Саратове с 22 по 27 июля 2016 года. Сборная команда Москвы заняла в этих соревнованиях 11 общекомандное место среди сильнейших сборных команд России и третье место в пожарной эстафете и боевом развертывании. В личных видах соревнований – двоеборье и штурмовке – победителем стал Владимир Сидоренко, который является лидером нашей сборной.

В период с 14 по 17 сентября в Курске прошли Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвященные памяти В. М. Максимчука. В этих соревнованиях Владимир Сидоренко завоевал звание чемпиона, преодолев подъем по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башне с результатом 13.25 секунд. Во втором виде программы – преодолении 100-метровой полосы препятствий – Владимир Сидоренко также стал чемпионом с лучшим результатом 15.17 секунд. А в личном первенстве в двоеборье он показал фантастический результат, который составил 28.39 секунд.

В общекомандном зачете мы завоевали почетное 5 место. Но данный результат ни коим образом не расстроил наших спортсменов. Учитывая профессионализм спортсменов, с которыми мы соревновались, это был уверенный шаг навстречу новым победам, на которые настроена наша сборная.

На мажорной ноте завершили свой спортивный сезон 2016 года и наши юные пожарные. 3 декабря в спортивном манеже Московского учебного центра ФПС состоялось Первенство федерации по пожарно-прикладному спорту. Соревнования проводились по двоеборью.

Декабрьские старты позволили определить сборную команду Москвы для выступления наших детей на традиционных XVI «Рождественских стартах» в Санкт-Петербурге, которые состоялись 13-16 декабря 2016 года. По итогам соревнований мы не только стали призерами среди сильнейших юношей России в подъеме по штурмовой лестнице в командном зачете, но и выиграли стометровую полосу в личном виде программы среди юношей средней возрастной группы. Юный пожарный из Москвы Каримов Фариз – представитель средней группы – показал лучшее время 16.93 секунд. В подъеме по штурмовой лестнице Папина Анна (старшая группа) заняла 3 место. Результаты сборной команды в сравнении с прошлыми «Рождественскими стартами» значительно выросли и в настоящее время являются конкурентно способными с результатами первой десятки из 83 регионов России.

Сравнительный анализ результатов выступлений юношеской сборной команды по ППС г. Москвы в сезонах 2015-2016 годов показал, что спортивные достижения у юношей и девушек всех возрастных групп существенно улучшились более чем на 50%, если сравнивать с результатами прошлого года. И с этими результатами уже не просто можно состязаться с ведущими спортсменами России, но и претендовать на победы. Однако мы понимаем, что это потребует 2-3 года напряженного учебно-тренировочного процесса.

Достигнутые результаты стали возможными благодаря большой работе, проводимой Главным управлением МЧС России по г. Москве, Департаментам по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, руководящим составом Федерации, членами президиума и попечительского совета.

Материал подготовила Александра Калинберг,

пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

zelenogradnews.ru

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