2 апреля пройдет День открытых дверей в МИЭТ

2 апреля в Национальном исследовательском университете «МИЭТ» пройдет День открытых дверей.

Посетители узнают о наиболее востребованных сегодня направлениях подготовки и о том, где работают выпускники МИЭТа; лично пообщаться с деканами факультетов и представителями выпускающих кафедр; получить информацию о правилах приема в МИЭТ в 2017 году; узнать о порядке учета индивидуальных достижений поступающих и особенностях целевого набора в 2017 году; задать вопросы ответственному секретарю ПК о приемной кампании – 2017; узнать о работе международных учебных центров, о программах второго высшего и дополнительного образования.

Кроме того, гости смогут посетить экскурсии по направлениям подготовки, записаться на краткосрочные подготовительные курсы, посетить выставку-презентацию направлений подготовки МИЭТ и общее собрание абитуриентов с руководством вуза и факультетские собрания.

Начало работы выставочных площадок в 9:15.

zelenogradnews.ru

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