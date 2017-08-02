Акция «Соберем ребенка в школу»

С 1 по 25 августа с целью оказание помощи детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, многодетным семьям (в которых 5 и более детей школьного возраста), детям безработных родителей зеленоградский филиал Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» при поддержке Культурного центра «Доброволец» проводит акцию «Соберем ребенка в школу»

Канцтовары можно принести в КЦ «Доброволец» (корпус 832) в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

zelenogradnews.ru

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