Проект «Русский по четвергам» по подготовке к «Тотальному диктанту»

В Культурном центре «Зеленоград» стартует проект «Русский по четвергам» по подготовке к образовательной акции «Тотальный диктант», в рамках которого весь март по четвергам (2, 9, 16, 23, 30 марта) будут проходить бесплатные занятия по русскому языку для всех, кто желает повысить уровень своей грамотности и подготовиться к участию в акции. В том году она состоится 8 апреля, а текст диктанта в КЦ «Зеленоград» прочитает детский писатель, поэт, драматург, сценарист, автор текста «Тотального диктанта – 2016» Андрей Усачев.

Слушатели смогут освежить знания в области орфографии и пунктуации, разобрать встречающиеся грамматические и лексические трудности, поупражняться в написании текстов и мини-диктантов.

Программа разработана кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета и рассчитана на пять занятий. Каждое занятие будет состоять из трех частей: проверка правил орфографии, пунктуации и собственно написание диктанта по текстам современных произведений художественной литературы.

Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, цель которой – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Первый «Тотальный диктант» состоялся 11 марта 2004 года. В прошлом году акция прошла 16 апреля. Единственным зеленоградским отличником «Тотального диктанта – 2016» стал ученик лицея №1557 Иван Терехов.

zelenogradnews.ru

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