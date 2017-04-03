«Тотальный диктант – 2017» можно будет написать в Зеленограде на пяти площадках

Написать «Тотальный диктант – 2017» зеленоградцы смогут на пяти площадках округа.

Культурный центр «Зеленоград». Текст диктанта будет читать детский писатель и автор текста «Тотального диктанта – 2016» Андрей Усачев. Зеленоградское отделение Московского городского педагогического университета (корпус 1140). Гимназия №1528 (корпус 817). Текст диктанта будет читать эко-педагог проекта ECO-Z, член Молодежной палаты и общественный советник района Старое Крюково Владимир Гришин. Школа №2045 (корпус 2011). Тест диктанта прочитает секретарь Совета молодежных инициатив Александр Лебедев. Лицей №1557 (корпус 344А). Тест диктанта будет читать учитель русского языка и литературы Екатерина Ознобишина.

Диктант начнет в 14:00. Регистрация будет открыта в 13:00. Для того, чтобы принять участие в акции, необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта. Перед диктантом участникам покажут обращение организаторов и автора текста, а также расскажут об особенностях текста этого года и правилах заполнения бланка.

Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, цель которой – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Первый «Тотальный диктант» состоялся 11 марта 2004 года. В Культурном центре «Зеленоград» акция проходит с 2015 году. В прошлом году акция состоялась 16 апреля, а написать диктант можно было на десяти площадках округа. Единственным зеленоградским отличником «Тотального диктанта – 2016» стал ученик лицея №1557 Иван Терехов.

zelenogradnews.ru

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