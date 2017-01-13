В школе №854 прошла профилактическая лекция

11 января инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы встретились с учениками 7-9 классов школы №854.

Школьникам прочитали профилактическую лекцию по темам:

безопасность при нахождении на железнодорожных путях;

безопасность при обращении с пиротехникой;

суициды среди несовершеннолетних;

административная и уголовная ответственность несовершеннолетних.

Детям об их личной безопасности и об ответственности за свою жизнь перед близкими людьми, а также напомнили о том, что не стоит замыкаться в себе, что все проблемы можно разрешить, что нужно быть чуткими к окружающим друзьям и уметь предупредить взрослых об опасности, вовремя передать информацию о состоянии друзей, что позволит спасти чью-то жизнь.

Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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