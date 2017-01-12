В Зеленограде стартует фестиваль науки и научного творчества
- Четверг, Январь 12, 2017, 2:04
- Образование
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С 12 января по 12 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет фестиваль науки и научного творчества. Гостей и участников ждут разнообразные мастер-классы, лекции, научные шоу, конкурсы, соревнования и интеллектуальные игры.
Торжественное открытие фестиваля состоится в атриуме Культурного центра 12 января в 19:00. В этот день в Культурном центре «Зеленоград» пройдет презентация студии технического творчества «Конструктив», научное шоу от лаборатории «Открывашка» и экологический квест.
Кроме того, будет дан старт конкурсам фотографий «Мой мир – мой город» и экологических проектов «Мир, в котором мы живем».
В программе фестиваля:
- соревнования по робототехнике «Кегельринг»;
- турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»;
- конкурс фотографий «Мой мир – мой город»;
- конкурс экологических проектов «Мир, в котором мы живем»;
- выставка и мастер-класс филиала японского Института Икэнобо по икэбане.
Вход свободный.
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