В Зеленограде стартует фестиваль науки и научного творчества

С 12 января по 12 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет фестиваль науки и научного творчества. Гостей и участников ждут разнообразные мастер-классы, лекции, научные шоу, конкурсы, соревнования и интеллектуальные игры.

Торжественное открытие фестиваля состоится в атриуме Культурного центра 12 января в 19:00. В этот день в Культурном центре «Зеленоград» пройдет презентация студии технического творчества «Конструктив», научное шоу от лаборатории «Открывашка» и экологический квест.

Кроме того, будет дан старт конкурсам фотографий «Мой мир – мой город» и экологических проектов «Мир, в котором мы живем».

В программе фестиваля:

соревнования по робототехнике «Кегельринг»;

турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»;

конкурс фотографий «Мой мир – мой город»;

конкурс экологических проектов «Мир, в котором мы живем»;

выставка и мастер-класс филиала японского Института Икэнобо по икэбане.

Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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