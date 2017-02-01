Закрытие фестиваля науки и творчества в КЦ «Зеленоград»
- Среда, Февраль 1, 2017, 17:15
- Образование
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12 февраля в Культурном центре «Зеленоград» с 14:00 до 18:00 состоится закрытие фестиваля науки и научного творчества. Гостей и участников ждут научные мастер-классы, эксперименты, квесты, станция виртуальной реальности с тиром и лазертагом, научная программа «Тесла-шоу», робостанция от компании «Нейроботикс» с роботом-Пушкиным и нейропилотированием.
Все желающие смогут принять участие в компьютерном биорезонансном тестировании, тестировании по отпечаткам пальцев Genetictest и шахматном турнире от образовательного центра «Эрудит», посетить ярмарку детских научно-познавательных игрушек и книг и поучаствовать в сборе раздельного мусора.
Кроме того, зеленоградцы смогут познакомиться с методикой раннего развития семьи Никитиных, компьютерными технологиями – программированием Minecraft, видеооператорством, сборкой и разборкой ПК и теорией решения изобретательских задач – особом парадоксальном и эффективном способе мышления от Кулибин-центра, а также попробовать свои силы в робофутболе, порисовать 3D-ручками и стать участником интенсива «Учись эффективно».
В ходе торжественной церемонии закрытия состоится награждение победителей конкурсной программы фестиваля – конкурса фотографий «Мой мир – мой город» и экологического проекта «Мир, в котором мы живем».
Программа закрытия:
- научная шоу-программа «Шоу молний». Начало в 14:00;
- робостанция от компании «Нейроботикс»: робот-Пушкин, нейропилотирование с подключением лего-конструктора;
- интерактивные этюды о науке и технологиях от компании «Экспони»;
- компьютерные технологии (программирование Minecraft, видеооператорство, сборка, разборка ПК), шахматы от образовательного центра «Эрудит»;
- станция виртуальной реальности (виртуальный тир, лазер таг);
- научные мастер-классы, эксперименты, научный квест;
- ТРИЗ – теория решения изобретательских задач: особый парадоксальный и эффективный способ мышления, рисование 3-D ручками, робофутбол от Кулибин-центра;
- методика раннего развития детей семьи Никитиных;
- эксперименты от научной лаборатории «Открывашка»;
- ярмарка детских научно-познавательных игрушек и книг;
- Genetictest (тестирование по отпечаткам пальцев);
- компьютерное биорезонансное тестирование;
- эко-тест;
- награждение победителей конкурсной программы фестиваля:
- конкурс фотографий «Мой мир – мой город»;
- конкурс экологических проектов «Мир, в котором мы живем».
- сбор раздельного мусора.
Вход свободный.
Напомним, фестиваль стартовал 12 января. В течение месяца в рамках фестиваля проходил целый ряд тематических мероприятий.
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