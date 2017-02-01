Закрытие фестиваля науки и творчества в КЦ «Зеленоград»

12 февраля в Культурном центре «Зеленоград» с 14:00 до 18:00 состоится закрытие фестиваля науки и научного творчества. Гостей и участников ждут научные мастер-классы, эксперименты, квесты, станция виртуальной реальности с тиром и лазертагом, научная программа «Тесла-шоу», робостанция от компании «Нейроботикс» с роботом-Пушкиным и нейропилотированием.

Все желающие смогут принять участие в компьютерном биорезонансном тестировании, тестировании по отпечаткам пальцев Genetictest и шахматном турнире от образовательного центра «Эрудит», посетить ярмарку детских научно-познавательных игрушек и книг и поучаствовать в сборе раздельного мусора.

Кроме того, зеленоградцы смогут познакомиться с методикой раннего развития семьи Никитиных, компьютерными технологиями – программированием Minecraft, видеооператорством, сборкой и разборкой ПК и теорией решения изобретательских задач – особом парадоксальном и эффективном способе мышления от Кулибин-центра, а также попробовать свои силы в робофутболе, порисовать 3D-ручками и стать участником интенсива «Учись эффективно».

В ходе торжественной церемонии закрытия состоится награждение победителей конкурсной программы фестиваля – конкурса фотографий «Мой мир – мой город» и экологического проекта «Мир, в котором мы живем».

Программа закрытия:

научная шоу-программа «Шоу молний». Начало в 14:00;

робостанция от компании «Нейроботикс»: робот-Пушкин, нейропилотирование с подключением лего-конструктора;

интерактивные этюды о науке и технологиях от компании «Экспони»;

компьютерные технологии (программирование Minecraft, видеооператорство, сборка, разборка ПК), шахматы от образовательного центра «Эрудит»;

станция виртуальной реальности (виртуальный тир, лазер таг);

научные мастер-классы, эксперименты, научный квест;

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач: особый парадоксальный и эффективный способ мышления, рисование 3-D ручками, робофутбол от Кулибин-центра;

методика раннего развития детей семьи Никитиных;

эксперименты от научной лаборатории «Открывашка»;

ярмарка детских научно-познавательных игрушек и книг;

Genetictest (тестирование по отпечаткам пальцев);

компьютерное биорезонансное тестирование;

эко-тест;

награждение победителей конкурсной программы фестиваля: конкурс фотографий «Мой мир – мой город»; конкурс экологических проектов «Мир, в котором мы живем». сбор раздельного мусора.



Вход свободный.

Напомним, фестиваль стартовал 12 января. В течение месяца в рамках фестиваля проходил целый ряд тематических мероприятий.

zelenogradnews.ru

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