Зеленоградские дошколята совершили прогулку в «Шагающем автобусе»

C 8 мая по 14 мая во всем мире проходит Четвертая глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН, в период проведения которой особое внимание уделяется детской дорожной безопасности, а рамках которой инспекторы ГИБДД Зеленограда провели для ребят из подготовительной группы дошкольного отделения школы №1692 отдельную прогулку по городу под условным названием «Шагающий автобус».

Началось путешествие малышей от порога детского сада. Во время движения, дошколята еще раз вспомнили, как правильно переходить проезжую часть через регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход, подземный и надземный пешеходный переход, обратили внимание на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут подстерегать их на пути.

Инспекторы ГИБДД обратили внимание ребят на припаркованный у дороги транспорт, на то, как он закрывает обзор дороги и создаёт «дорожную ловушку» для пешеходов. Во время движения по улице ребятам показали дорожные знаки, объяснили их название и назначение.

По возвращении обратно к детскому саду, инспекторы ГИБДД проверили полученные ребятами в ходе путешествия знания правил дорожного движения.

В завершение мероприятия все дети получили в подарок светоотражатели.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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