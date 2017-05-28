8-летний мальчик пострадал в ДТП в 11-м микрорайоне
- Воскресенье, Май 28, 2017, 12:29
- Происшествия
- Добавить комментарий
26 мая около 15:30 на местном проезде у корпуса 1131 автомобиль Audi Q3 под управлением 21-летнего зеленоградца, двигаясь в сторону Филаретовской улицы, сбил 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. С тяжелыми травмами он был госпитализирован в больницу Москвы.
Еще по теме
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.