8-летний мальчик пострадал в ДТП в 11-м микрорайоне

26 мая около 15:30 на местном проезде у корпуса 1131 автомобиль Audi Q3 под управлением 21-летнего зеленоградца, двигаясь в сторону Филаретовской улицы, сбил 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. С тяжелыми травмами он был госпитализирован в больницу Москвы.

zelenogradnews.ru

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