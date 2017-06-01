Мошенничество посредством мобильной связи и Интернета

Мошенничество по-прежнему стоит в ряду наиболее сложно раскрываемых преступлений. При этом в последние годы с появлением новых технологий данный вид преступления претерпел сильные изменения и перешел в пространство мобильной связи и Интернета. Один из способов противостоять преступникам – это предупреждение граждан о том, какие опасности их могут подстерегать.

Наиболее распространенными мошенничествами посредством мобильной связи и Интернет стали:

увеличение имеющихся финансовых средств за счет различных государственных программ;

напоминание, что следует получить причитающуюся абоненту компенсацию – «Дети войны»;

возврат денег гражданину льготной категории от социальных служб за неиспользованную путевку;

звонок «близкого родственника», попавшего в сложную ситуацию, предложение от «доброжелателя» помочь избежать наказания близким, преступившим закон;

частные продажи на специализированных сайтах, ремонт, сервисное обслуживание за полцены с обязательным задатком;

кража реквизитов банковских карт с последующим хищением денег со счета потерпевшего;

разблокировка банковских карт.

Количество мошенничеств с помощью мобильного телефона и Интернета растет повсеместно. Не стал исключением и Зеленоград.

Так, 56-летней жительнице 15 микрорайона Зеленограда позвонил неизвестный и под предлогом покупки мебели по объявлению, размещенному ею на интернет-сайтах, убедил продиктовать персональные данные её банковской карты, якобы для совершения оплаты, впоследствии с данной карты были похищены денежные средства в размере более 30 000 рублей.

65-летнему жителю Зеленограда на сотовый телефон пришло сообщение о том, что с его банковской карты списаны денежные средства, а также указан номер телефона для связи с банком. Для выяснения причин произошедшего недоразумения мужчина позвонил по указанному номеру и по просьбе незнакомца, представившегося сотрудником банка, продиктовал данные своей банковской карты, а также тексты сообщений с паролями, поступившими на его телефон. После чего с банковского счета зеленоградца были списаны денежные средства в сумме более 20 тысяч рублей.

78-летней жительнице 4 микрорайона Зеленограда на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником социальной службы. Она убедила пенсионерку, что той положена денежная компенсация по программе «Дети войны». С помощью банкомата, следуя указаниям неизвестной, пенсионерка перевела денежные средства в размере 50 тысяч рублей со своих банковских счетов неизвестным.

Неизвестный позвонил 64-летней пенсионерке, проживающей в 11 микрорайоне Зеленограда на ее стационарный номер, представившись сотрудником Пенсионного фонда РФ. В ходе телефонного разговора, под предлогом выплаты компенсации за путевку в санаторий, завладел информацией о номере ее банковской карты и трехзначном коде, указанном с обратной стороны банковской карты. Затем, получив доступ к личному кабинету мобильного банка, неизвестный совершил списание более 19 тысяч рублей с принадлежащего ей банковского счета.

На мобильный телефон 40-летнего жителя Зеленограда позвонил неизвестный и сообщил, что на телефон последнего через сервис оплаты одного из сотовых операторов ошибочно направлена информация с кодом. После того как зеленоградец сообщил неизвестному содержание СМС, на его телефон пришло сообщение о списании денежных средств со счета его телефона в сумме около 8 тысяч рублей.

75-летней пенсионерке, проживающей в 9 микрорайоне Зеленограда, позвонил неизвестный и, представившись следователем, под предлогом освобождения ее внука от уголовной ответственности, завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 105 тысяч рублей, которые она перевела через терминалы оплаты на указанный номер мобильного телефона. Позже выяснилось, что проблем у внука не было.

84-летний житель 3 микрорайона Зеленограда получил СМС сообщение о том, что его банковская карта заблокирована, с представлением телефона, на который необходимо позвонить. По указанию неизвестного, представившегося сотрудником банка, мужчина проследовал в отделение банка, где под диктовку через банкомат провел ряд операций. После чего все поступившие на телефон CМС оповещения были им удалены по просьбе неизвестного. В результате мошеннических действий с его банковских карт похищены более 250 тысяч рублей.

Граждане должны помнить, что социальные службы, кредитные организации, благотворительные фонды не работают по телефону, не ходят по квартирам и не предлагают свои услуги.

УВД Зеленограда предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенника, надо всегда сохранять самообладание, критически оценивать ситуацию, когда незнакомцы предлагают какие-либо блага, финансовую или материальную помощь. Не перечисляйте и не передавайте деньги или пароли неизвестным людям, какие бы предлоги они ни называли и кем бы ни представлялись. Помните, пароли запрашивают только мошенники! Тщательно проверяйте всю поступающую от посторонних лиц информацию. Обращайте внимание пожилых родственников на данные факты в целях их безопасности. Будьте осторожны и во всех подобных случаях обращайтесь в правоохранительные органы.

По всем фактам, вызывающим подозрение, обращайтесь в полицию по телефону «102» (с мобильного «112») или телефонам дежурных частей:

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве 8 (499) 731-08-32;

ОМВД России по районам Матушкино и Савелки 8 (499) 735-52-64;

ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково 8 (499) 731-00-41;

ОМВД России по району Крюково 8 (499) 717-46-58.

Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО

zelenogradnews.ru

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