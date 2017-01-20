На Центральном проспекте автомобиль сбил двух человек

19 января около 1:20 автомобиль Chevrolet Lanos под управлением 23-летнего жителя Москвы, следуя по Центральному проспекту в сторону площади Юности, напротив корпуса 407 сбил двух зеленоградцев – 51-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали пешеходы. С различными травмами они были госпитализированы в городскую больницу Зеленограда.

По факту ДТП ведется расследование.

zelenogradnews.ru

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