На Центральном проспекте автомобиль сбил двух человек
- Пятница, Январь 20, 2017, 13:05
- Происшествия
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19 января около 1:20 автомобиль Chevrolet Lanos под управлением 23-летнего жителя Москвы, следуя по Центральному проспекту в сторону площади Юности, напротив корпуса 407 сбил двух зеленоградцев – 51-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадали пешеходы. С различными травмами они были госпитализированы в городскую больницу Зеленограда.
По факту ДТП ведется расследование.
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