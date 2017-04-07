На Панфиловском проспекте автобус сбил школьницу

7 апреля около 9:00 автобус ЛИАЗ 429260 маршрута №5 под управлением 49-летнего Зеленоградца, следуя по Панфиловскому проспекту в направлении улицы Андреевка, на нерегулируемом пешеходном переходе напротив корпуса 1549 сбил 14-летнюю школьницу.

В результате ДТП пострадала девочка-пешеход. С различными травмами она была госпитализирована в детскую больницу Москвы.

По факту ДТП ведется расследование.

zelenogradnews.ru

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