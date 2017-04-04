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На улице Болдов ручей автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

3 апреля около 18:05 автомобиль Honda Jazz под управлением 41-летней жительницы Зеленограда, следуя по улице Болдов ручей в направлении Панфиловского проспекта, напротив корпуса 1130 сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате ДТП пострадал ребенок. С травмами головы девочка госпитализирована в больницу Москвы.

По факту ДТП ведется расследование.

zelenogradnews.ru


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