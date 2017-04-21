Пассажир такси пострадал в ДТП в 11-м микрорайоне

20 апреля около 10:40 автомобиль Renaulth Logan, принадлежащий одной из зеленоградских таксомоторных компаний, за рулем которого находился 26-летний уроженец Закавказья, следуя вдоль корпуса 1131, врезался в двигающийся во встречном направлении автомобиль BMW 520 под управлением 30-летнего зеленоградца.

Как выяснили инспекторы ГИБДД, столкновение произошло по причине нарушения правил встречного разъезда водителем такси.

В результате ДТП пострадал пассажир такси. С различными травмами головы он был доставлен в больницу Зеленограда.

По факту ДТП ведется расследование.

zelenogradnews.ru

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