Пассажир такси пострадал в ДТП в 11-м микрорайоне
- Пятница, Апрель 21, 2017, 13:39
- Происшествия
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20 апреля около 10:40 автомобиль Renaulth Logan, принадлежащий одной из зеленоградских таксомоторных компаний, за рулем которого находился 26-летний уроженец Закавказья, следуя вдоль корпуса 1131, врезался в двигающийся во встречном направлении автомобиль BMW 520 под управлением 30-летнего зеленоградца.
Как выяснили инспекторы ГИБДД, столкновение произошло по причине нарушения правил встречного разъезда водителем такси.
В результате ДТП пострадал пассажир такси. С различными травмами головы он был доставлен в больницу Зеленограда.
По факту ДТП ведется расследование.
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