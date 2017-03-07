Пьяный водитель с ребенком пытался скрыться от полиции

5 марта полицейские остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen под управлением 45-летнего жителя Московской области. В автомобиле также находился 13-летний ребенок.

Водитель вел себя неадекватно и имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался и попытался скрыться на автомобиле.

На требования инспекторов ГИБДД остановиться водитель не реагировал. На Центральном проспекте мужчина не справился с управлением и столкнулся с преследовавшим его автомобилем ДПС, а затем вылетел с дороги и врезался в столб.

В результате погони никто не пострадал. Нарушитель был задержан. На водителя было составлено 8 административных протоколов.

zelenogradnews.ru

Еще по теме