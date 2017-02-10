Розыск очевидцев ДТП на улице Заводская

9 февраля около 19:20 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улицы Заводская и улицы 1 Мая 64-летнюю жительницу Зеленограда, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и нарядом скорой медицинской помощи была доставлена в городскую больницу.

В ГИБДД по данному факту проводят расследование и просят всех очевидце и тех, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, сообщить по телефонам 8 (499) 733-17-10, 8 (499) 733-04-10, 8 (499) 733-03-44, 8 (925) 133-30-27.

zelenogradnews.ru

Еще по теме